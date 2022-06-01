Бильярд SEMENOV в Москве

В нашем бильярдном клубе установлены 10 столов для русского бильярда и 9 столов для американского пула. Мы создали отличные условия для дружеских игр, профессиональных турниров и тренировок с маркером.

На территории клуба имеется ProShop и ремонтная мастерская киев, поэтому поломки, случающиеся в пылу борьбы, не смогут испортить Ваше настроение! Беспокоиться не нужно и о ценных вещах, для этого у нас есть индивидуальные ячейки в камерах хранения.