Бильярд SEMENOV в Москве

В нашем бильярдном клубе установлены 10 столов для русского бильярда и 9 столов для американского пула. Мы создали отличные условия для дружеских игр, профессиональных турниров и тренировок с маркером.
На территории клуба имеется ProShop и ремонтная мастерская киев, поэтому поломки, случающиеся в пылу борьбы, не смогут испортить Ваше настроение! Беспокоиться не нужно и о ценных вещах, для этого у нас есть индивидуальные ячейки в камерах хранения.
Стоимость почасовой аренды стола варьируется от 300 рублей в зависимости от времени посещения.
Более того, наш бильярдный клуб располагает отлично оборудованной VIP зоной, где можно отдохнуть в тесном кругу друзей. Стоимость от 1 500 рублей за 1 час.
Мы любим бильярд и ценим время наших гостей, поэтому забронируйте столик для игры заранее онлайн или по телефону +7 495 604 18 18, а обо всем остальном позаботимся мы сами!
Тарифы на игру на бильярдных столах за один час
|Русский
|Пул
|ПН
|450
|690
|510
|390
|570
|450
|ВТ
|450
|690
|510
|390
|570
|450
|СР
|450
|690
|510
|390
|570
|450
|ЧТ
|450
|690
|510
|390
|570
|450
|ПТ
|450
|780
|780
|390
|630
|630
|СБ
|690
|780
|780
|570
|630
|630
|ВС
|690
|780
|690
|570
|630
|570
Тарифы на игру на бильярдных столах за один час
|VIP РУССКИЙ
|Понедельник - Четверг
|1 200
|1 500
|1 500
|Пятница
|1 200
|1 500
|1 500
|Суббота - Воскресенье
|1 500
|1 500
|1 500
Стоимость бронирования 200 руб. Оплата производится при рассчете после игры.