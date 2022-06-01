+7 495 604 18 18
м. Семеновская, ул. Ткацкая д.5, с.7
будни 12:00 - 05:00
выходные 11:00 - 05:00

Бильярд SEMENOV в Москве

В нашем бильярдном клубе установлены 10 столов для русского бильярда и 9 столов для американского пула. Мы создали отличные условия для дружеских игр, профессиональных турниров и тренировок с маркером.

На территории клуба имеется ProShop и ремонтная мастерская киев, поэтому поломки, случающиеся в пылу борьбы, не смогут испортить Ваше настроение! Беспокоиться не нужно и о ценных вещах, для этого у нас есть индивидуальные ячейки в камерах хранения.

ВРЕМЯ РАБОТЫ

c 12-00 до 05-00

СТОИМОСТЬ

от 240 руб

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о нас

Отдых в бильярдном клубе

Стоимость почасовой аренды стола варьируется от 300 рублей в зависимости от времени посещения.

Более того, наш бильярдный клуб располагает отлично оборудованной VIP зоной, где можно отдохнуть в тесном кругу друзей. Стоимость от 1 500 рублей за 1 час.

Мы любим бильярд и ценим время наших гостей, поэтому забронируйте столик для игры заранее онлайн или по телефону +7 495 604 18 18, а обо всем остальном позаботимся мы сами!

 

Цены на бильярд

Тарифы на игру на бильярдных столах за один час


 Русский
 Пул
12:00 - 18:00
 18:00 - 02:00
 02:00 - 05:00
 12:00 - 18:00
 18:00 - 02:00
 02:00 - 05:00
ПН 450 690 510 390 570 450
ВТ 450 690 510 390 570 450
СР 450 690 510 390 570 450
ЧТ 450 690 510 390 570 450
ПТ 450 780 780 390 630 630
СБ 690 780 780 570 630 630
ВС 690 780 690 570 630 570
  • В будни для учащихся и студентов до 18:00 скидка 40% (в пятницу до 16:00)
  • В праздники действует субботний тариф.
  • В праздничные дни студенческая скидка не действует

Цены на бильярд VIP зона

Тарифы на игру на бильярдных столах за один час

VIP РУССКИЙ 12:00 - 18:00
 18:00 - 02:00
 02:00 - 05:00
Понедельник - Четверг 1 200 1 500 1 500
Пятница 1 200 1 500 1 500
Суббота - Воскресенье 1 500 1 500 1 500

Бронирование

Стоимость бронирования 200 руб. Оплата производится при рассчете после игры.

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